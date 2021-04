Več duševnega velnesa pomeni tudi močnejši imunski sistem, ki ga lahko krepimo na več načinov. »Predvsem je dobro biti pozoren na vse, kar počnemo v dnevu, kako to vpliva na nas. Nas polni, hrani, navdušuje ali prazni, maši ter nam povzroča utrujenost in slabe občutke? Naslednji korak je, da vse, kar ni v naše dobro, odstranimo iz svojega življenja in nadomestimo z novimi navadami, ki dvigujejo kakovost našega življenja. S tem tudi najbolje poskrbimo za svoj imunski sistem. To je tek na dolge proge,« pojasni prehranska in coachinja dobrega počutja Nadiža Pleško in doda, da nam lahko pri izboljšanju vitalnosti in dvigu ravni energije zelo pomaga narava. »Stik z njo je ključnega pomena. Moč pomladi je čudežna, če jo le izkoristimo na pravi način. Preživimo čim več časa zunaj, na svežem zraku in v stiku s sončno svetlobo. Dobro predihajmo svoja pljuča in zaženimo limfo z rednimi sprehodi po razgibanih gozdnih poteh. Oči spočijmo ob opazovanju cvetočih rastlin in nahranimo svoje telo s klorofilom, ki je v pomladnem zelenju.«

»Sposobnost soočanja z lastnimi mislimi in čustvi ter ustrezen odziv nanje sta ključna za posameznikovo dobro duševno počutje,« poudarja strokovnjakinja za velnes Monika Karan. Pravi, da imamo vsi obilo možnosti, s katerimi lahko v veliki meri vplivamo na svoje dobro počutje, imunski sistem in s tem tudi zdravje – od branja knjig za osebno rast, pogovora s terapevtom do notranjega dialoga, zdravega spanca in zdravih obrokov, vadbe, novega konjička…«

Smo to, kar jemo Tudi prehrana ima velik vpliv na naše počutje, tako fizično kot psihično in mentalno, poudarja Pleškova: »Smo to, kar jemo, dihamo, pijemo, poslušamo, verjamemo, gledamo… Spomladi je dobro dati na stran težjo zimsko hrano, ki je navadno polna škroba in nasičenih maščob. Priporočljivo je piti dovolj tekočine, predvsem vode, ki ji lahko dodamo tudi limonin sok in občasno nekaj kapljic jabolčnega kisa, jedi pa obogatimo z zelenjem. Slovenska superpomladna hrana so regrat, čemaž, šparglji, kalčki, rukola, radič, mlade koprive, hren, redkvice… Odsvetovala bi tudi vsakršna radikalna čiščenja telesa brez prave priprave in vodstva. S tem pogosto zgolj dodatno obremenimo svoje telo in ga napolnimo s stresom. Pomembni so majhni koraki, ki jih bomo lahko izvajali vsak dan. Ti nas bodo pripeljali do uspeha in dolgoročnih rezultatov.« Resnično pomembne stvari so popolnoma preproste, zato pa so tudi najtežje, meni Karanova: »Narediti korak iz cone udobja in sebe postaviti pred nove izzive ni velik korak samo za posameznika, ampak tudi za družbo. Vitalni ljudje s svojimi vsakodnevnimi dejanji prispevajo k lastnemu boljšemu psihičnemu in fizičnemu počutju ter s tem tudi družbe kot celote. Doživljanje novih izkušenj je povezano predvsem z občutkom lastnega zadovoljstva. Kar je zabavno in zanimivo, je običajno za človeka tudi bolj produktivno, saj ga motivira k dobremu počutju in s tem tudi k njegovi vitalnosti. Velja tudi obrnjeno. Kaj lahko storite? Obujte udobne športne copate, oblecite si svoja najljubša športna oblačila, nasmejte se in pojdite na sprehod. Narava kot najlepša možna kulisa vas čaka. Preostalo sledi prvemu koraku. Bližnjic ni.«