Evropska komisija je sredi marca predlagala zakonodajo za uvedbo covidnega potrdila, ki naj bi državljanom EU olajšalo potovanja to poletje. Predlagano »digitalno zeleno potrdilo« bo dokaz, da se je oseba cepila proti covidu-19, da ima negativen izid testa ali da je prebolela covid-19.

Pomanjkljiva znanstvena dognanja o imunosti in kopica drugih pomislekov

Potrdilo sproža vrsto vprašanj, na primer glede pomanjkljivih znanstvenih dognanj o imunosti, možnosti diskriminacije, varstva osebnih podatkov, trajanja ukrepa, uporabe v druge namene, ne le za olajšanje potovanj, glede učinkovitosti in praktičnosti ukrepa ter glede časovnega načrta za njegovo izvedbo.

Komisija je Evropski parlament in Svet EU pozvala, naj zakonodajo sprejmeta po hitrem postopku. V parlamentarnem odboru za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (Libe), ki je danes razpravljal o tem, so pojasnili, da se načrtuje potrditev ukrepa na junijskem plenarnem zasedanju.

Evropski komisar za pravosodje Didier Reynders je ob predstavitvi predloga v odboru dejal, da načrtujejo začetek izvajanja pilotnega projekta v začetku junija, celoten sistem pa naj bi zaživel do konca junija oziroma do poletja. »To ni cepilni potni list,« je danes znova poudaril komisar. »Cepljenje ne more biti pogoj za prosto gibanje,« je znova zatrdil. Komisija je po njegovih besedah odločena zagotoviti, da se bo vse državljane unije ob odpravljanju omejitev obravnavalo enako.