Čudovito panoramo, neokrnjeno naravo, mir, varnost in doživetja. Vse to kot na dlani ponuja naša raznolika dežela. Na svoj račun pridejo tako ljubitelji kulture, zgodovine in gastronomije kot tudi športni navdušenci. Ste kdaj raziskali Osp, izkusili eno najlepših planinskih pešpoti v Posočju in se prepričali, da v Prlekiji res domujejo vodni bivoli?

V nenavadnem plezalnem raju Tisti, ki smo se tam že mudili, vemo, da je Osp s svojo znamenito polkrožno steno veliko več kot eno najpriljubljenejših plezališč v Evropi. Ena najstarejših vasi ob vznožju Kraškega roba je bila prvič omenjena konec 11. stoletja, poleg plezalcev in pohodnikov pa jo radi obiskujejo tudi drugi obiskovalci. Nekdaj je tam domovala največja sova na svetu – velika uharica oziroma gugu, medtem ko danes na prostranih skalah kraljuje sokol selec, najhitrejše živo bitje na svetu. Domačini povedo, da lahko takrat, ko strmoglavi za plenom, doseže hitrost 300 kilometrov na uro… Ne le previsna stena Mišja peč in vhod v nenavadno Osapsko jamo, poimenovano tudi jama Grad, ki je dolga dvaindvajset kilometrov, v njej pa so tri jezera in dva sifona… S svojimi dobrotami v goste vabi tudi izletniška kmetija Pri Vovku. Gostje najbolj hvalijo njihove domače njoke z divjačino, jabolčni tiramisu, hišno panakoto in pivo krajevne mikropivovarne Varuh.

Med brzicami in visečimi mostovi Priljubljen cilj pohodnikov z vsega sveta, ki jih ne zanima le seštevek premaganih kilometrov, ampak užitki za vse čute, je 750 kilometrov dolga planinska pešpot Alpe Adria Trail (AAT). S svojimi 43 etapami povezuje avstrijsko Koroško, Slovenijo in Furlanijo - Julijsko krajino. Eno najbolj idiličnih tras boste izkusili, če se boste na pot podali po levem bregu Soče od Bovca do Kobarida. Posebnost dobrih 22 kilometrov dolge in srednje težavne poti so viseče brvi, ki vas bodo popeljale do idiličnih kotičkov in poleti osvežitve v smaragdni Soči. V bližini vasi Plužna ne spreglejte slapu Virje, kjer se lahko v poletnih mesecih ohladite v zelenem tolmunu potoka Gljun. Zagotovo vas bosta navdušila tudi eden najveličastnejših slapov v Evropi Boka in slap Kozjak, ki se skriva v kamniti dvorani nedaleč stran od priljubljenega kobariškega Kampa Koren na levem bregu reke Soče. Ta je skozi vse leto največji magnet za ljubitelje adrenalinskih vodnih športov, moč njenih brzic pa lahko občudujete celo v prizorih Disneyjevega filma Zgodbe iz Narnije: Princ Kaspijan.