Predsednik ameriške centralne banke Jerome Powell je v zadnjem intervjuju izjavil, da bo Fed še naprej ohranjal nizko obrestno mero, vse dokler ekonomija ne bo dosegla popolnega zagona, to pa bo trajalo najmanj leto ali dve. Vse to gre na roke delnicam, ki pa bodo morale v naslednjih tednih z objavami rezultatov poslovanja upravičevati ravni svojih cen. Powell je kot grožnjo izpostavil nove izbruhe v povezavi s covidom-19 ter poudaril, da je treba še naprej ohranjati razdaljo in nositi maske.

Evropa ima več težav s covidom-19, in sicer tako z distribucijo cepiva in precepljenostjo prebivalstva kot tudi z zapiranjem gospodarstev, kar se bo odrazilo na rasti BDP, ki bo nižja kot v ZDA. To pomeni, da se okrevanje zamika. Potencial za rast zagotovo obstaja, vendar pa je prvi pogoj ustavitev pandemije koronavirusa, ki je praktično čez noč postavila vsa na glavo. Žarek upanja, da se počasi vračamo v življenje pred virusom, pomeni odprtje vseh trgovin ter frizerskih, kozmetičnih in drugih salonov, telovadnic, pa strežba na vrtu gostiln v Veliki Britaniji… To je posledica uspešne precepljenosti, saj je vsaj en odmerek cepiva v Veliki Britaniji prejelo skoraj 50 odstotkov prebivalstva. Za primerjavo: v ZDA je prvi odmerek prejelo 35 odstotkov prebivalcev, v Nemčiji pa skromnih 15 odstotkov.