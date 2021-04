#intervju Janez Janša, režiser: Umetnost se ureja po policijsko

Janez Janša zapušča Slovenijo po tridesetih letih aktivnega, proaktivnega in provokativnega delovanja v slovenski kulturi in umetnosti. Njegova mednarodna vpetost od Dunaja do Reykjavika je bila stalnica že dolgo, zdaj pa bo v Berlinu redno vpet tudi v akademski umetniški program. To pa seveda ne pomeni, da bo povsem presahnilo njegovo sodelovanje s slovenskimi umetniškimi institucijami.