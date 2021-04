Poslanci Franc Jurša, Branko Simonovič in Ivan Hršak so namreč konec minulega tedna prek odvetnika od Čoklove zahtevali preklic njenih izjav o njihovem ravnanju, zlasti glede tega, da »bo treba nad poslance s palico, da so korenčki premalo in da so kot pobalini«. Čoklova pa je prek svoje odvetnice sporočila, da izjav ne bo preklicala.

»Danes smo dosegli en mejnik v naši zgodovini. Imeli smo zelo konstruktivno razpravo in mislim, da smo se prvič, vsaj v mojem mandatu, pogovarjali tako, kot se pogovarja med razumnimi ljudmi,« je v današnji izjavi po zasedanju organov stranke sprva povedala Čoklova. Po njenih besedah so razčistili vse dileme in vprašanja ter ugotovili, da obstajajo minimalne oz. skupne osnove, na katerih bodo delali. Odločili so se, da bodo sodelovali in da gredo s tega sestanka s kombinacijo, s katero so vsi zadovoljni. Torej, da je za stranko in za poslansko skupino dobro le tisto, kar je dobro za njihovo članstvo, podpornike in volivce.

»Zavedamo se, da smo v tem prostoru tarče. Odločili smo se, da bomo delovali skupno, da ne bomo dovolili, da nas drugi razdirajo in ne bomo dovolili, da se razdvajamo sami,« je povedala Čoklova.