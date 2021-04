Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP so morali evakuirati okoli 40 ljudi. Dva gasilca sta morala zaradi hudih opeklin v bolnišnico, eden pa je po zadnjih informacijah ruske tiskovne agencije Tass v boju s požarom umrl. Ogenj se hitro širi, tudi zaradi močnega vetra, in je zajel vsa štiri nadstropja. Tako streha zgradbe kot tla nadstropij so se že zrušila.

Gre za veliko tovarno, ustanovljeno leta 1841, kjer so sprva izdelovali blago. Kasneje so jo nacionalizirali, po razpadu Sovjetske zveze leta 1992 pa privatizirali. V zadnjih letih so v delu poslopja znova izdelovali blag. Nekatere dele stavbe so oddajali kot pisarne, drugi pa so bili zapuščeni, piše AFP.