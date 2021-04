Za Iittalo še posebej velja, da je v tem času postala sinonim za brezčasne kolekcije ter funkcionalne in trajnostne izdelke za opremo interjerja. V ospredju so čudoviti izdelki iz stekla, ki tradicionalno iz generacije v generacijo prenašajo tudi zaupanje uporabnikov v njihovo vrhunsko kakovost.

Iittala je ob praznovanju častitljive 140. obletnice pripravila posebno kolekcijo, v katero je uvrstila najodmevnejše oblikovne dosežke v svoji dolgoletni zgodovini. Te predstavlja v edinstvenih izbranih barvnih odtenkih, ki izboljšujejo počutje in v nas vzpostavljajo potrebno ravnovesje. Odtenek sijočega ametista bo ob različni osvetljenosti v prostorih našega doma uravnotežil naše razpoloženje in lajšal morebitne napetosti, odtenki v naravni temno sivi barvi pa bodo blagodejno vplivali na naš notranji mir.

Iittali so priljubljenost in slavo ves ta čas zagotavljali tudi številni skandinavski oblikovalci. Ob Santtu Mustonenu, ki je s svojimi kreacijami vzorcev in odtenki dal navdih letošnji kolekciji ob 140-letnici blagovne znamke, je tu še Alfredo Häberli, ki je za Iittalo že pred 20 leti oblikoval kolekcijo kozarcev Essence, ki združuje inovativnost, tradicijo in energijo ter izraža tenkočutnost in prijetno razpoloženje. Letos ji je ta švicarsko-argentinski oblikovalec dodal še nekaj novih minimalističnih in večnamenskih kosov za serviranje hrane in pijač, ki s krožniki, skledicami, posodo, vrčem in manjšim kozarcem imenitno dopolnjujejo to bogato in zanimivo kolekcijo. (ktm)