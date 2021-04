V bolj osebnem, produktivnem in zdravem domačem okolju si lahko bolje prilagodimo način dela in najdemo v njem več zadovoljstva. Dnevna svetloba, ki jo zagotavlja strešno okno, ima s svojo visoko intenziteto, pestrim spektralnim sestavom ter dnevno in sezonsko dinamiko izjemno pozitiven vpliv na počutje in storilnost. Strešno okno v pisarni nam poleg svetlobe, ki prihaja od zgoraj, prinaša tudi manj hrupa iz okolice, odličen razgled in svež zrak. Predvsem naravna svetloba in svež zrak sta ključna za naše zdravje in storilnost, saj ne ustvarjata le prijetnejšega bivalnega okolja, temveč povečujeta naše učne in delovne sposobnosti.

Pomembno je pravilno prezračevanje Nedosledno prezračevanje vodi do prevelike vlažnosti, visokih vrednosti ogljikovega dioksida in prašnih delcev. Ker le vsak četrti med nami dejansko pravilno prezračuje prostore, je problematika še toliko bolj pereča. Strešna okna VELUX omogočajo zračenje pri vodotesno zaprtem oknu pri vseh modelih. Unikatna prezračevalna loputa je oblikovana tako, da se takoj vidi, ali je odprta ali zaprta, filter v njej pa zadržuje prah in mrčes ter ga po potrebi enostavno zamenjamo. Večina strešnih oken in senčil VELUX je dobavljivih tudi v elektrificirani izvedbi, tako da jih lahko odpiramo in zapiramo z daljinskim upravljalnikom. Taka elektrifikacija oken je sicer možna tudi naknadno, so pa senčila strešnih oken VELUX na voljo tudi na solarni pogon. V tem primeru do okna sploh ne potrebujemo električne napeljave.

Tehnološko najbolj dovršen sistem Najbolj dovršeno rešitev, ki omogoča popoln nadzor nad kakovostjo zraka, prinaša avtomatski sistem prezračevanja VELUX ACTIVE. Z njim lahko odpiramo okna in spustimo svež zrak v dom kar iz naslanjača, avta ali z dopusta ter svoje prostore prezračimo od koder koli in kadar koli. Sistem, ki povezuje izdelke VELUX INTEGRA, omogoča, da notranja in zunanja senčila samodejno zaščitijo dom pred čezmerno toploto; strešna okna se sama odprejo, spustijo v prostor vetrič in ohranijo kakovost zraka. Popoln nadzor nad tem dogajanjem zagotavlja intuitivna aplikacija VELUX ACTIVE s senzorji NETATMO.