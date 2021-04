Nov krog v ligi ABA, nov poraz košarkarjev Krke. Novomeščani so v 25. krogu v dvorani Leona Štuklja gostili Budućnost in po pričakovanjih visoko klonili. Za dolenjsko moštvo je to deseti poraz na zadnjih enajstih tekmah jadranskega tekmovanja, kar je zaskrbljujoč negativen niz. Na preostalih treh tekmah bodo košarkarji trenerja Daliborja Damjanovića proti Splitu in FMP reševali kožo in se poskušali izogniti predzadnjemu mestu, ki vodi v dodatne kvalifikacije za obstanek v ligi ABA proti drugouvrščenemu moštvu 2. lige ABA.

Krka je včerajšnji obračun začela silovito in dala upanje, da morda proti Podgoričanom pripravi presenečenje. A v visokem ritmu so gostitelji zdržali le uvodnih nekaj minut. Od sedme, ko so vodili še za sedem, do trinajste namreč niso dosegli niti točke, Budućnost pa je bila tedaj že na plus šest in se ni več ozrla nazaj. V igri Novomeščanov je manjkalo predrznosti in agresivnosti, kar potrjuje tudi vsega devet priborjenih prostih metov. Igralci so sicer upoštevali navodila trenerja Damjanovića, ki je pred tekmo zahteval manjše število izgubljenih žog. Krka jih je to pot izgubila vsega sedem, a kljub temu na koncu klonila s kar 20 točkami razlike.

»Budućnost je izredno kakovostna ekipa. Njihovi košarkarji so zadeli praktično vse odprte mete, vsako našo najmanjšo napako pa nemudoma kaznovali. Sicer smo odigrali solidno tekmo. V obrambi so se še naprej pojavljale manjše napake, ki jih bomo poskušali zmanjšati ali celo povsem odpraviti. Pred nami je težak mesec. V petek nas že čaka zelo pomemben obračun proti Splitu, na katerega se moramo dobro pripraviti in iti vanj optimistično,« je misli po porazu strnil trener Krke Dalibor Damjanović.

Liga ABA, 25. krog: Crvena zvezda – Igokea 69:66 (19:22, 30:42, 43:49, Loyd 18; Clemmons 16), Mega – FMP 76:84 (27:32, 38:48, 58:66, Matković 21; Nenadić 19, Macura 0), Cibona – Zadar 77:75 (17:23, 33:36, 53:65, Novačić 23; Carter 16), Mornar – Olimpija sinoči, danes ob 18. uri: Split – Borac.