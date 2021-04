Jean-Pierre Verdy, nekdanji šef francoskega boja proti dopingu, je nekdanjega ameriškega kolesarskega zvezdnika Lancea Armstronga obtožil uporabe motorjev na svojem kolesu. »Še vedno imam v glavi podobe gorske etape na Touru, ko so že vsi utrujeni, Armstrong pa se mirno odpelje naprej, kot da bi se etapa šele začela. Po etapi sem poklical strokovnjake in vsi so se čudili, kako je to mogoče. Nekaj je bilo narobe, taka predstava ni bila možna, čeprav mu je pomagal Epo. Verjamem, da ga je poganjal motor,« je Verdyjeve besede za Stade 2 povzela spletna stran španskega dnevnika Marca.

Verdyjeve obtožbe je s slikami na družbenih medijih, ki kažejo Armstronga, kako z roko sega pod sedež in domnevno aktivira motor, podkrepil nekdanji kolesar in trener Antoine Vayer. Armstrong, ki je sicer tudi priznal zlorabo prepovedanih sredstev, je sicer na dirki po Franciji zmagal sedemkrat, a so mu vse zmage odvzeli, črtali pa tudi vse njegove rezultate od leta 1999 naprej.