Slovenski as Anže Kopitar je v 21 minutah na ledu v statistiko tudi tokrat vpisal podajo, in sicer je asistiral Alexu Iafallu za vodstvo s 3:1. Poleg Iafalla so za goste, ki so prekinili niz petih zaporednih porazov proti morskim psom, gole dosegli še Jeff Carter, Andreas Athanasiou in Dustin Brown, vsi so vknjižili še po eno podajo.

Los Angeles je tri gole dosegel v drugi tretjini, in sicer v obdobju, ko so imeli domači največjo premoč. V drugi tretjini so na vrata Jonathana Quicka, ki je zbral 26 obramb, sprožili 13 strelov, a niti eden ni bil natančen. Na drugi strani so tekmeci sprožili le štiri strele, vratar Martin Jones pa je kapituliral kar trikrat. Zaradi tega ga je trener tudi zamenjal, med vratnici je stopil 23-letni Čeh Josef Korenar, ki ob svojem prvencu zadetka ni prejel.

Na lestvici skupine Honda West kralji z 38 točkami ostajajo na sedmem, predzadnjem mestu, naslednja tekma pa jih čaka v torek, ko bodo gostili Vegas Golden Knights.