Protestniki so med drugim nosili avstrijske in mavričaste zastave ter zastave posameznih avstrijskih zveznih dežel. Številni so bili oblečeni v oblačila, značilna za skrajnodesničarsko sceno. Med protestniki so bili tudi nekateri vidni predstavniki svobodnjakov in identitarcev. Protestniki so tudi nosili transparente, na katerih je med drugim pisalo »Kurz je pot v diktaturo!«

Del protestnikov je poskušal prebiti varnostno ograjo, zaradi česar je prišlo do spopadov s policijo, ki je bila tam, da bi preprečila bližnje srečanje z nasprotniki protestov. Potem ko so protestniki policiste obmetavali s pivskimi pločevinkami in so poskušali prebiti varovalno ograjo, je policija uporabila solzivec.

Po podatkih dunajske policije se je na današnjih protestih proti ukrepom za zajezitev epidemije covida-19 zbralo okoli 300 do 500 ljudi.