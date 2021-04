Simmonsa so v bolnišnico pripeljali pred slabim tednom, potem ko je na svojem domu zaužil prevelik odmerek mamil. Po tem so tuji mediji večinoma poročali, da je v »vegetativnem stanju«.

Družina je v izjavi, ki je v petek zaokrožila po spletu, zapisala, da je bil glasbenik »bojevnik, ki se je boril do zadnjega«. Njegovi bližnji so bili ob smrti ob njem. V zapisu so dodali, da je svojo družino iz srca ljubil in da izjemno cenijo trenutke, ki so jih preživeli z njim.

DMX je bil na rap sceni poznan predvsem v poznih 90. letih minulega stoletja in v začetku novega stoletja. Med njegovimi uspešnicami sta skladbi X Gon' Give It To Ya in Party Up. Znan je bil po nasilnih besedilih, ki so vključevala psovke, in v katerih se je soočal s svojimi notranjimi demoni.

»DMX je bil izjemen glasbenik, v navdih milijonom po svetu. Njegovo sporočilo o premagovanju ovir, iskanje luči v temi in nenehno iskanje resnice in lepote nas približuje naši lastni humanosti,« so po novici o smrti sporočili iz glasbene založbe Def Jam Recordings, kjer je raper izdal nekatere od svojih najbolj znanih albumov.

Simmons je sicer odraščal v newyorškem predmestju in bil kot otrok deležen zlorab. Že pri 14 se je prvič znašel v ječi, težave z zakonom pa so se kasneje v njegovem življenju redno vrstile, tudi ko je že zaslovel v glasbenem svetu. Soočal se je z obtožbami glede posedovanja mamil, zlorabe živali, vratolomne vožnje, neplačevanja otroških dodatkov in utaje davkov, med drugim navaja AFP.