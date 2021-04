Ali Žerdin, urednik: Ko je umrlo 2000 ljudi, sem sklenil napisati knjigo

Ali Žerdin je lanskega oktobra ugotovil, da je med pandemijo v Sloveniji umrlo nekaj manj ljudi kot 11. septembra 2001 med napadom v New Yorku. Sklenil je, da bo pogledal, kaj je šlo narobe, da se je Slovenija po številu smrti na milijon prebivalcev znašla v vrhu svetovne lestvice. Napisal je knjigo MMXX: Leto nevarne bližine, ki je ob prvi obletnici pandemije izšla pri založbi Primus. Njegovo delovno mesto urednika Sobotne priloge Dela je dober položaj za spremljanje razvoja dogodkov. »Rad berem statistične podatke. Za to sem kar dobro kvalificiran,« je rekel avtor knjige Ujetniki omrežij, kjer je enkrat že poskušal s statističnimi orodji razumeti družbo. »Oktobra so bile stvari že jasne. Ni bilo nobenega dvoma, kam gremo.« V času, ko sta Slovenijo hkrati prizadeli pandemija covida-19 in politična revolucija, je skozi pogovore z raziskovalci, zdravniki in politiki ter z analizami podatkovnih tokov orisal nenavadne učinke virusa na delovanje družbe, države in politike. Slovenija se je v zadnjem letu spremenila v državo, v kateri eden njenih najbolj natančnih opazovalcev ugotavlja, da na medicinska vprašanja odgovarja z represijo.