Njegovi odvetniki so mnenja, da zanj izpolnjuje vse pogoje. V intervjuju za spletno stran tednika Die Zeit je bil Alaows optimističen, da bo državljanstvo dobil najkasneje do septembra. Toda Tareq Alaows se je konec marca umaknil iz bitke za poslanski sedež in kot vzrok navedel hude grožnje ter množičen rasizem, s katerim se ne sooča le on sam, temveč tudi njegovi najbližji, ki jih želi s svojim umikom zaščititi. Iz krajevne organizacije stranke Zelenih v Oberhausnu in Dinslaknu so sporočili, da so grožnje, s katerimi se je v kratkem času od objave kandidature soočil njihov kandidat, tako resne, da se bo povsem umaknil iz javnega življenja. Alaows, ki sicer živi v Berlinu, je povedal, da so bile izkušnje z rasizmom v času njegove kandidature grozljive. »Moja kandidatura je pokazala, da v vseh strankah in na splošno politiki ter družbi potrebujemo močne strukture, da bi se uprli rasizmu in pomagali prizadetim,« so Zeleni v sporočilu za javnost citirali svojega kandidata. Velika pozornost javnosti ob njegovi kandidaturi je sicer pokazala, kaj vse je mogoče narediti za begunce, a Alaows ob tem pravi, da v družbi na vseh področjih življenja žal manjka prostorov brez diskriminacije, in zato poudarja, da bi se morali ljudje v svojih okoljih temu upreti. Zeleni v Oberhausnu in Dinslaknu obžalujejo Alaowsovo odločitev in pravijo, da bi se želeli tudi z njegovo pomočjo, kot kandidatom na jesenskih parlamentarnih volitvah, še naprej boriti za bolj humano azilno in migrantsko politiko, vendar pa zaradi množičnega ogrožanja njegove varnosti njegovo odločitev razumejo in spoštujejo.