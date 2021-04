Pismo od Mateja iz 1.a

Dragi taglavni v Sloveniji, jaz sem Matej iz Ljubljane. Star sem šest let in pol. Hodim v šolo, samo da je zdaj zaprta. Pišem vam, ker ne morem več. Ta epidemija je velika, jaz pa sem majhen. Rabil bi pomoč, a mi noben od odraslih noče pomagati. Mami je rekla, da se moram samo še malo potruditi. Ampak to je rekla že jeseni pa potem spet pozimi. Zdaj pa je spet to rekla. Zaradi babi, ki je že stara, ampak še ni cepljena. Mami je rekla, da ni cepljena zato, ker ne dela koordinacija. Vprašal sem jo, kaj je to koordinacija, in mami je rekla, da tega noben ne ve. Pa da moramo biti potrpežljivi in počakati, da bo boljše.