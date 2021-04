Lindsey Tramuta, ameriška pisateljica in novinarka, ki se je v Pariz preselila pred 15 leti, pravi, da so ti stereotipi, ki so se sčasoma kot lepotni ideali razširili na vse Francozinje, tudi zanjo, ko se je komaj dvajsetletna preselila v francosko prestolnico, predstavljali tolikšen pritisk, da se je v svoji koži slabo počutila. Ustvarjali so ga reklamne kampanje, filmska industrija, lifestyle revije in družbeni mediji. »Kako se dostojno postarati na francoski način«, »Kako biti Parižanka, kjerkoli že si«, »Francozinje se ne zredijo« – to je le nekaj naslovov, ki kažejo, da večina žensk zaradi drugačne barve polti, vere ali oblike teles nikdar ne bo sodila v predpisani lepotni korzet. Zato jih takšni klišeji le frustrirajo, je prepričana v Pariz in francoščino zaljubljena Američanka, ki je izdala knjigo, v kateri portretira nove Parižanke, močne ženske z vizijo o tem, kaj hočejo v življenju, ženske, ki s svojimi idejami in delovanjem danes sooblikujejo podobo mesta. Med njimi so špansko-francoska županja mesta Anne Hidalgo, francosko-maroška pisateljica Leila Slimani, rabinka in lastnica majhne pražarne kave, ki prihaja iz Romunije, na straneh knjige se najdejo feministka s svojim podcastom, več uspešnih podjetnic, letalska inženirka in boksarka, ki se zavzema za enakopravnost spolov v športu. »Moj cilj je prikazati raznolikost obrazov in glasov, ki zrcalijo realnost in kažejo, kdo v resnici živi v tem mestu,« pravi Tramutova, po mnenju katere je prišel čas, da se ljudem, ki so bili doslej v mestu komaj slišani, da besedo in možnost, da ga spremenijo v boljši kraj za bivanje, tako za tiste, ki v Parizu stalno živijo, kot za tiste, ki so prišli le na obisk.