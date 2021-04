Ukrep temeljnega dohodka se nanaša na samozaposlene osebe, družbenike, verske uslužbence in kmete, ki ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu. V skladu z veljavno zakonodajo so lahko do konca marca zaprosili za pomoč za mesece januar, februar in marec.

Samozaposlenim, družbenikom in kmetom v primeru karantene ali obveznosti varstva otrok od januarja do marca letos pripada tudi od 250 do 750 evrov, a samo, če ne zaprosijo za mesečni temeljni dohodek. Ukrepa se namreč izključujeta, so zapisali in spomnili, da je vlada konec marca veljavnost obeh ukrepov podaljšala do konca junija.