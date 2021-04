Vlada je danes predstavila spremembe semaforja, ki bo veljal s prihodnjim tednom. Z nedeljo se namreč končuje 11-dnevno zaprtje javnega življenja. Minister za zdravje Janez Poklukar je zadovoljen, ker so se državljani v zadnjih dneh držali ukrepov in Slovenija ni padla v črno fazo. Za to se je zahvalil, a dodal, da nevarnost še ni minila.

Vlada je skupaj s strokovno skupino pripravila načrt sproščanja ukrepov za zajezitev epidemije covid-19. Veljajo ukrepi, določeni v rdeči fazi. #SkupajZmoremopic.twitter.com/1Zp9jOPRUr — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) April 9, 2021

Med spremembami semaforja je minister izpostavil delovanje potniškega prometa že v črni fazi, čeprav v omejenem obsegu. Ob tem še delovanje vrtcev in šol za prvo triado ter otroke s posebnimi potrebami. Potekale bodo tudi nujne laboratorijske vaje za študente, kot tudi treningi in tekmovanja vrhunskih športnikov, brezkontaktne športne aktivnosti na prostem in individualna vadba družin.

V redeči fazi bo potekal pouk v osnovnih in srednjih šolah po sistemu C. Dijaki četrtih letnikov srednjih šol pa pouk obiskujejo v celoti. Ta ukrep začne veljati s ponedeljkom. V rdeči fazi prav tako ni več omejitve nočnega gibanja, ostaja pa omejitev zbiranja ljudi. Na fakultetah lahko potekajo izpiti in seminarji do 10 ljudi. Odpirajo se muzeji, knjižnice, galerije in smučišča. Slednja pod pogojem testiranja na koronavirus.

V oranžni fazi se odpira pouk na fakultetah in višjih šolah. Odpirajo se terase in vrtovi, ki so bili doslej v rumeni fazi. Dovoljeno je tudi gibanje med regijami.

V rumeni fazi se sprostijo še turistične nastanitve, povsem brez omejitev pa pouk poteka na srednjih šolah in na fakultetah.

V zeleni fazi ostanejo zaprte le še diskoteke in bari. Sicer veljajo splošni higienski ukrepi.

Ker je ustavno sodišče začasno zadržalo delovanje odloka o omejitvah potovanja v države na rdečem seznamu, je po besedah Poklukarja od ponedeljka na tem področju v veljavi odlok, ki je veljav prej. Za prečkanju meje je ob izjemah dovolj še negativni PCR-test.

1279 okužb z novim koronavirusom in tri smrti V četrtek so v Sloveniji s 5198 opravljenimi PCR-testi potrdili 1279 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je bil 24,6-odstoten. Poleg 5198 PCR-testov so opravili še 20.564 hitrih antigenskih testov. Pozitivne teste so preverili še s PCR-testi. Po podatkih sledilnika za covid-19 je v Sloveniji trenutno aktivno okuženih 13.911 ljudi. Vlada je sporočila, da je bilo do včeraj ob polnoči v bolnišnični oskrbi 618 bolnikov s covid-19, 139 bolnikov pa se j nahajalo v intenzivni negi. Včeraj so iz bolnišnic odpustili 54 bolnikov, sedemdnevno povprečje okužb pa je znašalo 932. Slovenija se ob teh številkah še naprej ohranja v oranžni fazi.