»Vsaka evropska država, ki se spoštuje, potrebuje javni medij,« uvodoma piše The Economist. Na primeru Slovenije nato opisujejo, kako je ob osamosvojitvi RTV Slovenija dobila nalogo neodvisnega poročanja, a je medtem postala preveč neodvisna za Janšo, čigar vlada si sedaj želi sprejeti nov medijski zakon, ki bi vladi omogočil boljši nadzor nad javnim medijem.

Tednik navaja novinarja RTV Slovenija, ki je opozoril, da si le še malo kolegov upa biti kritičnih in da še te skušajo utišati. The Economist v članku sicer navaja primere več evropskih držav, kjer si populisti prizadevajo prevzeti nadzor nad javnimi mediji.

Tako na primer za Nizozemsko opozarjajo, da je javna radiotelevizija NOS postala tarča ustrahovanja, saj so med drugim tudi fizično napadli novinarje med protesti proti ukrepom za zajezitev pandemije. »Težave v Sloveniji in na Nizozemskem so v skladu s tistim, s čimer se soočajo javne radiotelevizije po celi Evropi,« piše.

»Če v vzhodni Evropi na javne medije pritiskajo vlade, v zahodni Evropi to dela populistična opozicija,« dodajajo. Opozarjajo še, da je v času polarizacije in dezinformacij vse težje državljanom nuditi objektivno poročanje. Je pa razmere po njihovi oceni izboljšala pandemija covida-19, saj so številni kredibilne informacije iskali ravno pri javnih medijih.

Pretekli konec tedna je prispevek o Janši objavil tudi nemški tednik Focus. V njem so slovenskega premierja označili za alpskega Trumpa. Med glavnimi vzporednicami med njima so izpostavili ljubezen do tvitanja ter ob tem opozorili na več primerov sporov na twitterju, v katere se je zapletel Janša. Pisali so še o pritiskih na medije in »orbanizaciji« Slovenije.