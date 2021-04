Amnesty International je v danes objavljenem letnem poročilu za 2020, v katerem so zbrane informacije o stanju človekovih pravic v 149 državah, vključno s Slovenijo, zapisala, da je pandemija covida-19 izpostavila izjemno sistemsko neenakost v svetu, ki je posledica desetletij preteklih odločitev. Žrtve so bili že tako marginalizirani ljudje, pa tudi zaposleni v v zdravstvu, migrantski in prekarni delavci. Številni med njimi so bili v prvih bojnih vrstah boja s pandemijo, a pri tem trpeli posledice preteklega zanemarjenja zdravstvenih sistemov.

Žal so svetovni voditelji pandemijo po ugotovitvah Amnesty International izkoristili tudi za intenziviranje napadov na človekove pravice, med drugim tudi v Sloveniji. »V Sloveniji smo bili v 2020 priča posledicam preteklih slabih odločitev in tudi novim napadom na človekove pravice, tudi pod pretvezo boja proti covidu 19,« je ob objavi letnega poročila dejala Nataša Posel, direktorica Amnesty International Slovenije.

Kršenje pravic beguncev in prosilcev za azil Poročilo ugotavlja, da prosilcem za azil, ki v iskanju mednarodne zaščite skušajo v državo vstopiti na nereguliran način, še naprej ni bil dovoljen dostop do azila in so bili prisilno vrnjeni, pogosto v skupinah, na sosednjo Hrvaško. Takšni kolektivni izgoni so po oceni Amnesty International v nasprotju z načelom nevračanja, ki državam prepoveduje vračanje v državo, kjer obstaja resna nevarnost kršitev človekovih pravic. V organizaciji so spomnili, da je varuh človekovih pravic novembra lani kritiziral ravnanje oblasti glede stotin prosilcev za azil, ki so bili v nečloveških razmerah pridržani v Centru za tujce v Postojni, nekateri pred deportacijo na Hrvaško, in to kljub temu, da so obstajala poročila o razširjenem nasilju in zlorabah s strani hrvaške policije. Upravno sodišče je decembra razsodilo, da so oblasti kršile pravico kamerunskega državljana, da zaprosi za azil, ko je bil brez postopka vrnjen na Hrvaško in posledično v Bosno in Hercegovino. Sodišče je ugotovilo, da so oblasti ignorirale njegovo prošnjo za azil in v nasprotju z domačo zakonodajo in pravom EU niso zagotovile prevajanja, pravne pomoči ali ocene tveganja mučenja v primeru vračanja. Vrhovno sodišče je avgusta razsodilo, da je pospešeno vračanje migrantov in prosilcev za azil na Hrvaško na podlagi dvostranskega sporazuma med državama iz leta 2006 zakonito, primer pa je bil predan v presojo ustavnemu sodišču. Vlada je decembra parlamentu predlagala spremembe zakona o tujcih in zakona o mednarodni zaščiti, ki bi prosilcem za azil, beguncem in migrantom še naprej omejeval dostop do zaščite, so zapisali v Amnesty International

Neustrezen odziv v domovih za starejše V organizaciji so opozorili, da je pandemija covida-19 je močno prizadela stanovalce domov za starejše, ki so predstavljali skoraj 60 odstotkov vseh smrtnih primerov. Ministrstvo za zdravje je bilo, kot so zapisali, v prvem valu tarča kritik, ker se je odločilo proti osamitvam in hospitalizacijam okuženih oskrbovancev v zdravstvenih inštitucijah in se je namesto tega zanašalo na vnaprejšnjo zdravniško oceno še neokuženih glede potencialne smiselnosti hospitalizacije. Ocena je bila izvedena v domovih, domnevno brez vednosti ali soglasja pacientov in je morda nekatere prikrajšala za bolnišnično oskrbo. Domovi za starejše so morali sami ustanoviti lastne izolacijske enote, ki niso imele prostora, tehnične opreme in usposobljenega osebja in zato bolnikov niso mogli ustrezno zaščitili, hkrati pa so tvegali, da bodo okužili tudi druge stanovalce in osebje.

Diskriminacija Romov Romi so se po ugotovitvah Amnesty Internatonal še naprej spopadali z razširjeno diskriminacijo, visoko stopnjo brezposelnosti in socialno izključenostjo. Številni so še naprej živeli v ločenih naseljih z neustreznimi bivanjskimi pogoji, brez pravne varnosti nastanitve in brez dostopa do vode, elektrike, sanitarij in javnega prevoza. Marca je Evropsko sodišče za človekove pravice v večinski odločitvi, ki je večinoma prezrlo praktične ovire, s katerimi se soočajo neformalna romska naselja glede dostopa do osnovnih storitev, odločilo, da Slovenija ni kršila pravic dveh romskih družin, ker ni zagotovila dostopa do vode in sanitarij. Družini sta trdili, da je njihovim skupnostim dosledno onemogočen dostop do javne oskrbe z vodo na podlagi življenja v neformalnih naseljih. Sodba je postala pravnomočna septembra po zavrnitvi pritožbe na velikem senatu sodišča.