Z Janšo sva na vzporednih poteh že od leta 2005, ko me je s pomočjo Pivovarne Laško in Istrabenza nekrivdno razrešil s položaja predsednika uprave Mercatorja. To, kar je dobro za Ljubljano in državo, bom podprl, sploh v času epidemije. Vsak je odgovoren do sebe in do najbližjih, a navodila mora dajati eden, ne pa da vsak deluje po svoje, kajti sicer vlada kaos. Tudi v združenju mestnih občin smo se glede ukrepov poenotili. Upoštevati je treba stroko in konec koncev ima vlada to odgovornost. Potrpeli bomo in videli, kaj se bo potem zgodilo. Janezu Janši sem pisal že pred dvema mesecema in svetoval, naj takoj za zdravstvenim osebjem cepijo učitelje in vzgojitelje. Ker če se nam ustavijo šolstvo in vrtci, se ustavi vse. Naj ponovim: z Janšo sva na različnih straneh, a kar je dobro, bom podprl. Večer