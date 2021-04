Dve, tri o moralnih zagatah

Marko je imel včeraj 69. rojstni dan. Bil je dan, enak dnevom zadnjih dveh let. Zjutraj v trgovino po kruh, mortadelo in mleko, zajtrk ob desetih, nato ležanje na kavču, pozno popoldne ocvrto jajce v ponvi, ki je ostala mastna še od prejšnjega dne, zvečer mleko za potepuško mačko, ki se vselej ob isti uri pritepe pred vrata. Današnje jutro je Marka prebudilo z upanjem. »Marko, kaj vas je po dolgem času prineslo v ambulanto?« »Hmm… to življenje je en dolgčas. Pomagajte mi, rad bi umrl.«