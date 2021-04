»Med kandidati za novega selektorja je bilo veliko zvenečih evropskih imen, a Adžić je bil prva izbira – tako moja kot vodstva zveze,« je predsednik RZS Franjo Bobinac na današnji uradni predstavitveni novinarski konferenci pojasnil izbor 51-letnega Črnogorca. Deseti selektor v zgodovini ženske reprezentance Slovenije in tretji tujec na njeni klopi (za že pokojnim Hrvatom Vinkom Kandijo in njegovim rojakom Ivico Rimanićem) je pogodbo podpisal do konca koledarskega leta 2024.

Zgovorni Adžić, ki je objavil tudi seznam 23 igralk za bližnje priprave, ni skoparil s pohvalami na račun slovenskih rokometašic. »Reprezentanca Slovenije je lahko povsem konkurenčna vsem evropskim in svetovnim nasprotnicam. Verjamem v dekleta, ki imajo zmagovalno mentaliteto ter so zagotovo prihodnost slovenskega in evropskega rokometa. V svoji dolgi trenerski in selektorski karieri poleg Črnogork brez dvoma najbolje poznam Slovenke, za delo z njimi pa sem zelo motiviran in verjamem v uspehe,« je dejal Dragan Adžić.

S predhodnikom Urošem Bregarjem sta v preteklosti odlično sodelovala tako na klubski kot reprezentančni ravni. »Bregi je moj prijatelj in sva skoraj vsakodnevno v stiku. Seznanjen sem z vsemi njegovimi pogledi, stališči in dvomi o rokometu in življenju nasploh. Zagotovo mi bo pomagal tudi v prihodnje, saj je trener Krima, ki daje jedro reprezentance. Najino sodelovanje bo pomembno in v dobrobit slovenskega rokometa. Urošu želim, da Krim vrne na pota stare slave, v vrh Evrope, kot novemu selektorju ženske reprezentance Srbije pa, da uresniči svoje želje in cilje,« pravi Adžić. O tem, ali bo tudi s Slovenijo posegel tako visoko kot z Budućnostjo (dvakrat prvak Evrope) in izbrano vrsto Črne gore (zlato na EP 2021, srebro na OI 2012), ocenjuje: »Vse, kar sem osvojil, ni bil moj prioritetni cilj, ampak sem želel, da tako jaz kot igralke dajemo vsakodnevno maksimum od sebe. Slovenke vidim na stopničkah, toda s tem se ni treba obremenjevati. Vseeno upam in verjamem, da bodo uspehi s Slovenijo podobni mojim prejšnjim dosežkom.«

Že za prvo akcijo proti Islandiji je napovedal nekatere spremembe v strokovnem štabu. Njegov pomočnik bo Gašper Kovač, selektor mladinske izbrane vrste, ki bo zamenjal Salvadorja Krajnčiča, trener vratark bo Grega Karpan (prej Branka Jovanović), doslej videoanalitik, novinec je kondicijski trener Marko Mrak (verjetno najboljši v ženskem rokometu v Evropi, meni Adžić), pomagal mu bo Gregor Sobočan… »Za izbiro trajnejšega strokovnega štaba seveda potrebujem nekaj časa. Po tekmah z Islandijo bom imel že jasnejšo sliko in se bom lažje odločal, kako in s kom naprej,« napoveduje Črnogorec, katerega prva kratkoročnejša cilja sta preboj na SP 2021 in dobre predstave v Španiji, dolgoročnejša pa seveda domače EP 2022 in olimpijske kvalifikacije za OI 2024 v Parizu.

Črnogorec je tudi nekdanji selektor moške reprezentance Veselin Vujović, ki je zelo temperamenten in strog do igralcev. »Zelo cenim Vuja, njegovo karizmo in vse, kar je dosegel tako v Sloveniji kot drugje. Imava podoben temperament, odnos do igralcev in to, kar želiva od njih. Kajti do uspeha je le ena pot, vse drugo pa način, kako nekdo pride do tega. Trener mora biti zahteven do igralcev, drugega načina ni, a sočasno imeti tudi razumevanje zanje. Skušal bom najti pravo razmerje med zahtevnostjo in spoštovanjem do igralk,« obljublja selektor Adžić.