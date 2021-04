Ostrejši režim večino Slovencev zadržal doma

Mejna prehoda Dragonja in Sečovlje sta med tokratnimi velikonočnimi prazniki bolj ali manj samevala. Med redkimi potniki, ki so prečkali prehoda, je bila velika večina tujcev, saj so pogoji za izstop iz Slovenije trenutno za slovenske prebivalce bistveno strožji kot za prebivalce drugih držav.