Žarišče koronavirusa na Dnevniku?

Konec prejšnjega tedna so našo redakcijo zasedli inšpektorji z NIJZ in po nalogu nadrejenih pregledali prostore, da bi videli, ali se pri nas skriva virus. Kljub prizadevanjem virusa niso našli, in ker večina naših novinarjev dela od doma, med dežurnimi, kurirji in vratarji niti niso našli kršitev. Se gre pa vprašati, kako to, da so jih nadrejeni napotili prav v našo redakcijo, čeprav verjetno vedo, kakšna je narava novinarskega dela v koronačasih.