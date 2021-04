Glede na načrte britanske vlade bi Britanci prejeli neke vrste identifikacijo, ki bi pokazala, ali so cepljeni proti covidu-19, imajo protitelesa ali pa so bili negativni na testiranju. Načrtom sicer nasprotujejo tudi nekateri konservativni poslanci, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vlada bo v ponedeljek predvidoma sporočila, da bodo sistem začeli testirati na dogodkih od sredine aprila. Premier Boris Johnson si želi s sistemom omogočiti ljudem, da se vrnejo na dogodke, potujejo in delajo stvari, ki si jih želijo, čim bolj varno, še piše v izjavi.

Več konservativnih poslancev in opozicijski laburisti so sicer kritični do t. i. potnega lista o cepljenju, češ da gre za diskriminacijo. Downing Street pa trdi, da bo pilotni sistem omogočil širše odprtje bolj rizičnih aktivnosti.

Sistem dokazovanja glede covida-19 bo namenjen dogodkom z večjim številom ljudi, kot so dogodki v nočnih klubih, festivali in športne tekme, so še sporočili iz vlade. Ne bodo pa ga uporabljali za koriščenje javnega prevoza ali vstop v nujne trgovine. Podobno tega sistema ne bodo koristili za pube in restavracije, ki se bodo predvidoma odprle sredi maja. V pripravi sta sicer tako digitalna kot fizična oblika identifikacije.

V Veliki Britaniji je prvi odmerek cepiva prejelo 31 milijonov ljudi, drugega pa več kot pet milijonov.