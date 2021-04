Ob takem tempu bo do konca aprila z najmanj eno dozo cepljenih že 60 odstotkov prebivalcev. ZDA se tako glede koronavirusa iz polomije v lanskem letu letos spreminjajo v zgodbo o uspehu. Predsednik Joe Biden je sicer v petek sodržavljane znova zaprosil, naj ne zapravijo težko pridobljenega napredka in naj se še naprej držijo priporočil zdravstvenih strokovnjakov glede nošenja mask in socialne distance.

CDC je v petek izdal priporočila glede potovanj, v skladu s katerimi lahko cepljeni potujejo po ZDA brez testiranja in karanten, če nosijo maske in se držijo socialne distance. Za mednarodne potnike, ki prihajajo v ZDA, pa CDC priporoča, da pridejo z negativnim testom, ki ga opravijo pred vkrcanjem na letalo. Po pristanku v ZDA naj opravijo še en test in se podajo v karanteno v skladu z zahtevami posameznih zveznih držav.

Te zahteve pa so še naprej različne od države do države, kakor so različni tudi ukrepi proti koronavirusu. Guverner Floride Ron DeSantis je v petek podjetjem prepovedal, da od strank zahtevajo potrdilo o cepljenju, pred tem pa je že prepovedal idejo o tako imenovanem cepilnem potnem listu. Florida ima več kot dva milijona okuženih, zaradi covida-19 pa je tam umrlo najmanj 35.000 ljudi.

S cepljenjem najbolj zaostaja zvezna država Alabama, kjer so doslej z eno dozo cepili 24,7 odstotka prebivalstva. Slabo jim gre tudi v Georgii, Mississippiju in Tennesseeju. Kalifornija je na drugi strani z eno dozo cepila že več kot 40 odstotkov ljudi, z obema pa sedem milijonov od skupaj 40 milijonov prebivalcev. Od 15. aprila bo v Kaliforniji spet dovoljen obisk koncertov in drugih prireditev v zaprtih prostorih, vendar z maskami, testi in omejenimi kapacitetami.

V New Yorku, kjer so doslej z eno dozo cepili 32 odstotkov prebivalcev, se gledališča in druge dvorane lahko odprejo že od danes, vendar le s 33-odstotno zasedenostjo kapacitet in testiranjem ter maskami. Podjetje Johnson & Johnson, katerega cepivo je učinkovito že z eno samo dozo, je začelo cepivo testirati tudi na najstnikih, starih 16 in 17 let. Kasneje bodo to razširili navzdol do 12. leta starosti. Johnson & Johnson je ZDA obljubil 100 milijonov doz cepiva do junija.

V ZDA se je do petka zvečer po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa s koronavirusom okužilo 30,6 milijona ljudi, umrlo pa jih okrog 554.000.