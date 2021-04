Teden dni po premierni preizkušnji sezone za VN Katarja bodo v nedeljo v karavani elitnega motociklističnega razreda ponovili vajo. Steza ostaja ista, spreminja se le ime dirke, saj se bodo dirkači potegovali za zmago na VN Dohe. Znova bo manjkal tudi še vedno poškodovani serijski svetovni prvak Marc Marquez, ki na vrnitev računa 18. aprila, ko je na sporedu VN Portugalske.

Najboljši start v sezono se je sicer nekoliko presenetljivo posrečil Mavericku Vinalesu, saj je steza Losail v minulih dveh letih veljala za domače dvorišče Ducatija. Španec je na poti do zmage s svojo yamaho impresioniral s premišljeno vožnjo in napadom na vrh ob pravem času kot tudi rekordom proge, ki je bil od leta 2016 v rokah rojaka Jorgeja Lorenza. »Vsaka dirka je drugačna, četudi se odvija na istem prizorišču. To smo lahko videli že v pretekli sezoni. Tudi mi se moramo izboljšati in konec tedna ubrati drugačen pristop. Pripravljeni moramo biti na vse, čeprav obetamo veliko,« poudarja Maverick Vinales.

Pri Ducatiju so se morali sprijazniti »zgolj« z drugim in tretjim mestom Johanna Zarcoja ter Francesca »Pecca« Bagnaie, a so imeli na voljo dovolj časa, da sestavijo taktiko, ki jih bo v drugem poskusu popeljala na najvišjo stopničko zmagovalnega odra. »Ne potrebujem več moči, te imam na pretek,« je dejal Johann Zarco, ki je na prostem treningu minuli teden svoj motocikel pognal do 362,4 kilometra na uro in poskrbel za nov hitrostni rekord v motoGP. »Vemo, zakaj nismo zmagali. Tokrat bomo poskušali najti boljši oprijem zadnje pnevmatike ob vstopih v zavoje. Če nam to uspe, smo naredili korak v pravo smer,« je prepričan Francoz.

Hitri motocikli v novi sezoni navdušujejo navijače, a obenem vzbujajo skrb med motociklisti, ki opozarjajo na še večje tveganje v že tako izredno nevarnem športu. »Vsak motocikel, ki preseže 330 kilometrov na uro, je zame nevaren. 360 kilometrov na uro je zato neverjetna številka. Verjamem, da je navijačem to všeč, a nobenega dvoma ni, da je ta hitrost izredno nevarna,« meni veteran Valentino Rossi. Kako zelo je napredovala tehnologija, zgovorno priča podatek, da letošnji motocikli v motoGP proizvedejo kar 650 odstotkov moči več kot tisti v drugi sezoni prvenstva leta 1951.

Kljub neprevidnosti v zadnjem zavoju zadnjega kroga, ki ga je stala zmagovalne stopničke, v boju za vrh ne gre odpisati aktualnega svetovnega prvaka Joana Mira pa tudi Jacka Millerja. Avstralec je dolgo držal stik z ubežniki, a po okvari zdrsnil na deveto mesto. »Pretekli teden smo imeli smolo. Vemo, kaj je šlo narobe, zato se lahko ta konec tedna odrežemo bolje. Na zadku svojega motocikla sem čutil nenavadne tresljaje, zaradi česar nisem mogel prenesti hitrosti iz zavoja in dirkati tako, kot bi si želel. Mislim, da je bila moja taktika dobra, zato se moram sedaj le resetirati in začeti znova,« ostaja samozavesten Jack Miller.