Kazalo je, da bo po prestavljeni tekmi 23. kroga s Cibono zaradi okužb v njihovem taboru Cedevita Olimpija v 24. jutri na izredno pomembni tekmi gostila Crveno zvezdo. Ljubljančani so se na obračun zavzeto pripravljali, a na koncu znova ostali brez tekme. Potem ko je bila pred časom prestavljena že prva tekma med moštvoma v Beogradu, se je enako zgodilo tudi tokrat. V obeh primerih pa je bil vzrok enak – okužbe v moštvu Crvene zvezde. Olimpijo do konca rednega dela lige ABA čaka še šest tekem, odigrati pa jih bodo morali v strnjenem ritmu, saj se po sporedu končnica začenja že 23. aprila. Potem ko je zaradi okužb z novim virusom pri Splitu brez tekme pred dobrim tednom dni ostala tudi Krka, bodo Novomeščani tokrat le igrali. Danes jih v Beogradu čaka obračun proti Partizanu.

Dolenjsko moštvo je bilo sicer na delu že v torek, ko je na državnem prvenstvu na kolena spravilo Rogaško. Novomeščani od menjave trenerja kažejo drugačen obraz, zato na gostovanje k Partizanu v Beograd niso krenili z belo zastavo. Se pa zavedajo, da bodo morali za presenečenje prikazati skoraj popolno predstavo. Partizan namreč od prihoda trenerja Aleksandra Matovića prav tako kot dolenjsko moštvo igra precej bolje.

»Tekma s Partizanom je enako pomembna kot vsaka tekma v tej sezoni. Tekmeca jemljemo na enak način, priprava pa poteka po načrtu. Partizan je zelo dobro in atletsko moštvo. Igrajo čvrsto, agresivno v obrambi, njihova največja kakovost pa je skok v napadu. Tu mislim predvsem na Thomasa, Mosleyja, Jankovića, Miko in Dangubića. Narediti bomo morali velik posel, če se želimo kosati z njimi in dobiti skok, kar bo ključno na tej tekmi. Veliko bo kontakta, na kar se bomo morali prilagoditi. Druga dobra stvar v njihovi igri je tranzicijski napad, kjer so zelo močni, zelo hitri in praktično vsi igralci lahko prenesejo žogo v napad, zato bo naša reakcija v obrambi zelo pomembna. Imajo dobro pokrito tudi zunanjo linijo. Tu so Paige, Jaramaz in Trifunović, ki jim ne smemo dovoliti, da se razigrajo z meti za tri točke. Na naši prvi tekmi smo pokazali, da lahko igramo z njimi. V Beograd gremo z enakim razmišljanjem. Iskali bomo svojo priložnost skozi vso tekmo. Biti bomo morali zbrani in vztrajni vseh 40 minut, če bo treba, pa tudi več,« je tekmeca podrobno analiziral trener Krke Dalibor Damjanović.

Liga ABA, 24. krog, danes ob 12. uri: Borac – Zadar, ob 21. uri: Partizan – Krka, jutri ob 12. uri: Budućnost – Mega, ob 19. uri: Igokea – Cibona, ponedeljek ob 18. uri: FMP – Mornar, Olimpija – C. zvezda prestavljeno.