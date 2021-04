S plačilom iz državnega pripora

Vse ima neki smisel. Tudi ukrepi, ki so smešni. Ukrepi, ki niso logični. Ukrepi, ki so se v posmeh vsem nam začeli s 1. aprilom. In mnogi smo res mislili, da gre za 1. april, ko so se pred groznim virusom zaprli le vrtci, šole, kulturne ustanove in športni objekti. Ne, ni šlo za prvi april. Ni šlo spet za eno na hitro skupaj spacano nabirko ukrepov, temveč za skrbno načrtovan projekt. Projekt, ki je sestavni del tajnega štabnega dokumenta. Ker je tajen, ga ni videl še nihče.