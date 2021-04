Pejić se je kuhanja učil pri največjih mojstrih, najprej v Italiji, nato pa v Španiji pri bratih Roca, ki imata eno od najboljših restavracij na svetu, s tremi michelinkami ovenčano Celler de Can Roca. Da so gosti pri njem doživeli nepozabno izkušnjo, pa ni skrbel samo z odličnimi, pretežno morskimi in zelenjavnimi jedmi, ampak tudi s svojo toplo osebnostjo. To so poleg njegovega kulinaričnega ustvarjanja cenili tudi tukajšnji in tuji kuharski kolegi, od katerih so se mu ob novici o njegovi smrti poklonili na družbenih omrežjih.