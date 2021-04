Sharon Van Etten, upornica brez razloga: Devetindevetdeset odstotkov mojih pesmi ne boste nikoli slišali

»Vsakič, ko sonce vzide, sem v težavah,« je na albumu Are We There, polnem upesnjene depresije, prepevala Sharon Van Etten. Pesmi so namreč postale njena terapija, prek njih je začela komunicirati s svetom okoli sebe. Hkrati je začela študirati psihologijo, da bi v prostem času pomagala ljudem, ker nekoč ni znala pomagati sebi. Sharon Van Etten je danes priznana kantavtorica in vse bolj tudi igralka, ki nastopa tako v filmih kot serijah. Preizkusila se je celo kot stand up komičarka. »V preteklosti sem izgubila preveč časa,« pravi, »zato hočem zdaj uživati življenje na polno.« Sem sodi tudi poslušanje glasbenih albumov kot celote. Temu je namenjena tudi postpunkovska nostalgija na plošči Remind Me Tomorrow, kot bi hotela sebi kot 17-letnici zabičati, naj končno neha bežati od problemov in naj se raje sooči z njimi. V zadnjem času so se v njej namreč znova prebudile izgubljene najstniške sanje, le da jih tokrat živi – kot glasbenica in igralka.