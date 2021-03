Skupina Eminih strokovnjakov se je v ponedeljek že sestala. O njenem poročilu in dodatnih analizah bo nato med torkom in petkom razpravljal Emin odbor za varnost zdravil. Nato je mogoče pričakovati posodobitev Eminega priporočila glede cepiva, so sporočili iz agencije za nemško tiskovno agencijo dpa.

Odbor za varnost je v svoji zadnji oceni tega cepiva sredi marca sporočil, da je varno in učinkovito. Zagotovili so, da cepivo ni povezano s splošnim povečanjem tveganja za trombembolične dogodke ali krvne strdke. Niso pa mogli povsem izključiti povezave med cepivom ter redkimi in neobičajnimi, a zelo resnimi motnjami strjevanja krvi. To preiskujejo naprej.

Ravno zaradi tovrstnih motenj so nekatere evropske države odločile, da bodo cepile samo ljudi nad določeno starostno mejo. Nazadnje je nemška stalna komisija za cepiva (Stiko) v torek priporočila, da s cepivom britansko-švedskega podjetja cepijo samo starejše od 60 let. Nemške zvezne in deželne oblasti so temu priporočilu sledile.

V Nemčiji so po podatkih Inštituta Paula Ehrlicha do ponedeljka po cepljenju z AstraZeneco zabeležili 31 primerov tromboze možganskih ven in sinusov. Od tega so v 19 primerih poročali še o trombocitopeniji oziroma znižani koncentraciji krvnih ploščic oziroma trombocitov v krvi. Devet bolnikov je umrlo, so navedli na inštitutu. Med 31 primeri je bilo 29 žensk, starih med 20 in 63 let. Moška sta bila stara 36 in 57 let.

Iz AstraZenece so sporočili, da spoštujejo odločitev nemške komisije za cepljenje. "Varnost bolnikov je za podjetje najpomembnejše," so poudarili. Dodali so, da preiskave regulatorjev v Veliki Britaniji in Evropski uniji niso ugotovile vzročno-posledične povezave med cepivom in motnjami strjevanja krvi.