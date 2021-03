Trenutki, namenjeni sebi ter razvajanju telesa in duše, so zelo pomembni. »S pilingom bomo odstranili odmrle celice, kar je pri eksfoliaciji bistveno. Hkrati bomo odmašili pore, izboljšali mikrocirkulacijo in telo spodbudili k obnavljanju. Ker imajo pilingi pomembno funkcijo, moramo biti pozorni, da izberemo takšne iz naravnih in ekoloških sestavin. Nenazadnje s pilingom odstranjujemo, a lahko tudi hranimo kožo,« meni Iva Rat, ki se podpisuje pod blagovno znamko Pelia Organic.

Sogovornica poudarja, da gre pri uporabi pilinga za ritual, zato je najbolje, da se mu prepustimo, ko imamo čas: »Za nekatere so magična jutra, saj jih pilingi poživijo in pripravijo na nov dan. Sama piling najraje uporabim zvečer – kot sprostitev pred spanjem. Po pilingu je koža čudovito mehka in dišeča in zame najlepša popotnica za večerno branje.«

Vpliv na kožo in počutje »Z redno uporabo spodbujamo kožo, da se obnavlja. Zame je to osnova nege telesa, saj je koža kot naš največji organ tudi najbolj izpostavljena vplivom okolja. Ko izvajamo piling, se zares posvetimo sebi in svojemu telesu. Že sam proces nas prisili, da odkrijemo svojo telesno lepoto. Da se v svoji koži dobro počutimo, jo moramo najprej spoznati, negovati in imeti radi. Temu bo sledilo tudi naše počutje,« pojasni Ratova. Inspiracijo za snovanje izdelkov Pelia Organic je iskala pri sebi, ženskem telesu in v vsej njegovi naravni lepoti. Pravi, da je skozi leta spoznala, kako pomemben je lep odnos do sebe in svojega telesa. Da se sprejmemo, vzljubimo in si namenimo nego, ki predstavlja nekaj več. Njeni razkošni, naravni in ročno pripravljeni pilingi Pelia Organic vsebujejo le sestavine naravnega izvora. Ponašajo se s certifikatom Organic in so primerni za vegane. Pilinge polnijo v posodice iz mironskega stekla, ki ga odlikuje nizka prepustnost za žarke UV-A in UV-B, zato izdelek dalj časa ohrani svežino. Za preostalo embalažo, polnila in tiskovine namenjajo recikliran papir. Edinstvena linija Pelia Organic tako snuje celostno zgodbo – za naravno in brezskrbno nego.

Uvod z lotusom »Pri snovanju pilinga Lotus smo največ pozornosti namenili temu, kako ustvariti izdelek, ki bo odnesel staro in grobo ter prinesel mehkobo in nežnost,« razloži sogovornica. Bogat negovalni piling z drobci lotusovih semen je umešan brez vode in ponuja blagodejno razkošje naravne mehkobe z izdatnimi olji (kamelije, grozdnih pešk, sončnic) in masli (karite, kupuasu in mango). Izbrano eterično olje kadilne bosvelije spodbudi kožo k obnavljanju in deluje sproščujoče. Primeren je za vse tipe kože, posebno pa za suho kožo in občutljivo kožo nosečnic. Razkošni piling z islandskim vulkanskim peskom pomaga spodbuditi prekrvitev in limfni obtok, da lahko koža spet sije svežino. Bogate vonjave izbranih eteričnih olj (bergamotka, cedra, poper) odlično dopolnjujejo učinke pilinga. Primeren je za vse tipe kože, še posebno pa je dobrodošel za anticelulitno nego.