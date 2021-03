Slovenski nogometaši bodo z gostovanjem v Nikoziji (ob 18. uri) opravili uvodni del potovanja proti svetovnemu prvenstvu v Katarju. Po zmagi nad Hrvaško in porazu z Rusijo bo tekma s Ciprom pokazala, kakšno bo izhodišče slovenske reprezentance za odločilni jesenski del kvalifikacij. »Začetek je bil obetaven, a je vse nepredvidljivo. Redno osvajanje točk nas lahko pripelje do razmišljanja o velikem tekmovanju,« pravi slovenski selektor Matjaž Kek.

Utrujenost v slovenskem moštvu

Slovenija se bo proti Cipru znašla v drugačni vlogi kot proti nosilcema skupine H, ko je izzivala močnejša nasprotnika. Kekovi varovanci v Nikoziji uživajo status favoritov, a previdnost nikakor ne bo odveč, saj tekmec ne spada med eksotične nogometne države. Na prizorišču današnje tekme se je minuli teden z remijem brez zadetkov opekla Slovaška, nato pa se je Ciper čvrsto upiral Hrvaški in na Reki izgubil samo z golom razlike. Slovenija v premierni izvedbi lige narodov pod Tomažem Kavčičem, a brez Jana Oblaka niti doma niti v gosteh ni ugnala Cipra. Če bo zmagala nocoj, bo napovedala razburljivo jesen in obdržala stik z vrhom svoje skupine. Spodrsljaj – že drugi zapovrstjo – bi pokvaril okus po zgodovinskem uspehu proti Hrvaški in zmanjšal možnosti na dolgi progi za mundial. »Poskušali bomo narediti vse, da bi obdržali visok ritem igre,« poudarja Kek.

Preizkušnji s Hrvaško in Rusijo sta bili za slovensko vrsto zelo intenzivni, zato se pojavlja utrujenost pri tistih nogometaših, ki so igrali največ. Deset reprezentantov je od prve minute začelo obe zadnji tekmi in – kot se je izrazil selektor – velika minutaža zahteva določene žrtve. »Imamo dovolj širok kader, da bo priložnost dobil tudi kdo drug,« napoveduje Kek. Zagotovo bosta manjkala Miha Mevlja (kaznovan zaradi dveh rumenih kartonov) in Andraž Šporar, ki se je moral zaradi pritiska iz kluba vrniti na Portugalsko. Med kandidati za položaj centralnega branilca sta Kenan Bajrić in Jon Gorenc Stanković, v napadu se priložnost odpira Harisu Vučkiću in Luki Zahoviću, nemara tudi Blažu Kramerju. Morda bo ravno tekma v Nikoziji že stoprva v slovenskem dresu za nekdanjega kapetana Bojana Jokića, ki bi se v tem primeru po številu odigranih tekem za reprezentanco izenačil z rekorderjem Boštjanom Cesarjem.