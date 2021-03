»Tu je cel kup policistov, cel blok so zaprli, sliši se vpitje. Že kake pol ure se pogajajo. Videti je, da gre za nekega ubežnika,« nas je o precej spektakularni akciji, ki je dodobra pretresla stanovalce blokovskega naselja v Bistrici pri Tržiču, obvestil eden od domačinov. Informacije so se izkazale za resnične, potrdil jih je tiskovni predstavnik generalne policijske uprave Drago Menegalija: »Kriminalisti iz enote za ciljno iskanje oseb iz uprave kriminalistične policije generalne policijske uprave so v petek malo pred 21. uro v Tržiču odvzeli prostost osebi, zoper katero je Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana izdal tiralico.«

Šlo naj bi za nevarno osebo

Menegalija je dodal, da je šlo za prijetje nevarne osebe, zato so na pomoč poklicali še kranjske policiste. »V postopku se je oseba aktivno upirala, uporabila je tudi solzilni razpršilec in poskušala preprečiti izvedbo uradne naloge. Kriminalisti in policisti so jo uspešno obvladali, pri tem so bila uporabljena prisilna sredstva. Poškodovan ni bil nihče,« je o akciji dodal Menegalija. Proti prijetemu so tako uvedli še en kazenski postopek, in sicer zaradi poskusa preprečitve uradnega dejanja in groženj. Ubežnika so takoj prepeljali v zapor na Povšetovi, kjer so ga prevzeli pravosodni policisti in kjer po naših podatkih prestaja 16-letno zaporno kazen.

Izvedeli smo namreč, da gre v tem primeru za še kar razvpitega gorenjskega goljufa Simona Novaka, ki je že nekaj let v hudih sporih z vodstvom slovenskih zaporov, češ da mu ne omogočajo ustreznega zdravljenja. Gre namreč za srčnega bolnika, najbolj pa naj bi bil zdravstveno zdaj ogrožen zaradi anevrizme.

Novak je stari znanec policistov, sodstva in zaporov. Njegovo kriminalno življenje je dolgo že dve desetletji, pravosodje ga je preganjalo večinoma zaradi goljufij, ponarejanja listin, napadov na uradne osebe in podobno. Kot so pred časom pisale Slovenske novice, naj bi bil ena od njegovih žrtev tudi znani slovenski pevec Oto Pestner, ki naj bi se mu Novak predstavljal kot zastopnik za Slovenski podjetniški sklad, ki lahko zagotovi četrt milijona evrov nepovratnih finančnih sredstev. Novak je od Pestnerja za izdelavo elaborata zahteval tisoč evrov, vendar mu jih je pevec izročil le 500, a se je tako od denarja kot elaborata za vselej poslovil. Prav tako ni prvič, da so ga prijeli na podlagi tiralice. Obakrat po prekinitvi zaporne kazni zaradi zdravstvenih razlogov.