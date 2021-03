Nevenka Mlinar, zdravnica: S temi ljudmi boste morali živeti in morali jih boste spremljati, ko bodo umirali

Zdravnica Nevenka Mlinar dela v majhnem zdravstvenem domu v Desklah. Čez cesto stoji kulturni dom, ki je bil zgrajen konec petdesetih let prejšnjega stoletja, za njim pa most čez Sočo. Na levem bregu Soče je skrbno urejen kraj z vrtovi in bleščečimi pročelji. Lep postanek na poti v zgornjo Soško dolino z njenim ostrim zrakom in vabljivo reko, ki te preseka kot sablja, če stopiš vanjo. Čez reko na desnem bregu pa je tako, kot da bi prišel v Černobil.