Sklad za pravičen prehod je namenjen tistim evropskim regijam, ki so še vedno odvisne od fosilnih goriv, in regijam z industrijskimi obrati z visoko intenzivnostjo toplogrednih plinov. Slovenija je najprej med upravičene regije uvrstila dve premogovni regiji, to sta Zasavje in Savinjsko-Šaleška regija, v nadaljevanju pa naročila študijo preverjanja upravičenosti še za Koroško, Goriško in Gorenjsko.

Koroški župani so se decembra lani v okviru seje sveta regije seznanili s študijo vključitve Koroške v sklad za pravičen razvoj, ki je pokazala, da je regija upravičena za naslavljanje ukrepov in ciljev iz tega sklada. Zato jih je presenetila sicer neuradna informacija, da naj bi vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko oziroma država za vse tri dodatne regije sprejela odločitev, da se jih ne vključi med regije, ki bi lahko v prihodnje črpale sredstva omenjenega sklada.