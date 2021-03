»Nikakršne domišljije nimam, niti najmanjše. In prav to je moja prednost,« je nekoč izjavil nemški dramatik in pisatelj Heiner Müller (1929–1995), eno največjih gledaliških imen druge polovice 20. stoletja. Njegova razmeroma zahtevna dramska pisava, ki po eni strani korenini v razočaranju nad sadovi revolucionarnih utopij, kot ga je doživljal v svoji domovini, nekdanji Nemški demokratični republiki, po drugi pa v občutenju sveta kot prostora razdora in uničenja, združuje prefinjen cinizem z nevsakdanjo poetično občutljivostjo, zaradi svoje večplastnosti pa je že nekaj desetletij stalnica resnejših gledaliških odrov – tudi pri nas.

Novi pogled na znana dela Heiner Müller se je rodil leta 1929, njegovo mladost pa so zaznamovali vzpon nacizma, grozote druge svetovne vojne ter povojna razdelitev Nemčije. V začetku 50. let se je sprva preizkušal kot novinar in kritik, nato pa se je pod mentorstvom Bertolta Brechta, ki je v Vzhodnem Berlinu preživljal zadnja leta življenja, posvetil gledališču in se že kmalu uveljavil kot dramatik, toda po nekaj letih tudi zapadel v nemilost pri oblasteh. Že v zgodnjih delih, v veliki meri navdahnjenih z Brechtovim modelom »poučnih iger«, se je namreč rad ukvarjal s temnejšimi platmi nastajanja socialistične države: njegovo tretjo dramo, komedijo Preseljenka, so leta 1961 tik po premieri prepovedali, kmalu zatem so ga izključili iz zveze pisateljev. Ko je podobna usoda doletela še nekaj njegovih iger, je začel Müller raje sodelovati z zahodnonemškimi gledališči, kjer je v 70. in 80. letih zrežiral več premier nekaterih svojih najbolj znanih besedil. Postopoma je po zaslugi naraščajoče slave tudi v domovini doživel nekakšno »rehabilitacijo«: leta 1984 so ga sprejeli v vzhodnonemško akademijo umetnosti, po padcu berlinskega zidu je za krajši čas postal celo njen predsednik. Zadnja leta je preživel v Berlinu kot eden od direktorjev gledališča Berliner Ensemble. Med drugim je bil Müller znan tudi po svojih »sintetičnih fragmentih«, neke vrste »modernističnih« predelavah klasičnih dramskih del, ki naj bi gledališke ustvarjalce osvobodile omejitev dramske pisave in jih prisilile k iskanju novih uprizoritvenih rešitev; med njimi sta verjetno najbolj slavni Stroj Hamlet (1977), zgolj osem strani dolga parafraza Shakespearove tragedije, postavljena v (takrat še fiktivni) čas po koncu komunizma, pretkana z navedki iz Marxa in Hölderlina, ter Kvartet (1980), predelava Laclosovih Nevarnih razmerij, prežeta z močnim eksistencialističnim tonom. Mednje pa spada tudi drama Cement, nastala po istoimenskem socrealističnem romanu Fjodorja V. Gladkova iz leta 1925, ki jo zdaj v ljubljanski Drami režira Sebastijan Horvat, prvič pa je bila na slovenskih odrih odigrana – prav tako v Drami – leta 1976 v režiji Ljubiše Ristića.