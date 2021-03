Izvršni odbor stranke DeSUS se je po odstopu predsednika Karla Erjavca sestal z namenom iskanja izhoda iz krize. A še preden so pričeli z razpravo o prihodnosti stranke, jih se je član IO DeSUS Tomaž Gantar obvestil, da zapušča stranko, ki ji je bil zvest 10 let. Pred dnevi je odmeval že odstop in prestop nekdanjega poslanca Uroša Prikla k Socialnim demokratom. Sestanka IO DeSUS sta se danes udeležila tudi dva poslanca Ivan Hršak in Branko Simonovič, slednji se zavzema za oblikovanje nove strategije in vizije delovanja stranke, kongres pa naj bi sklicali v najkrajšem možnem obdobju še pred poletnimi počitnicami.