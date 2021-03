Nedeljski dnevnik: Motorji za zmenke, dirke in zgodovino

»Moj prvi motor je bila rdeča Tomosova štirka, mladost pa sem preživel na famoznem BT. Stanovali smo v Hrvatinih nad Ankaranom, in ko smo se vozili do plaže, smo mislili, da smo v raju,« se svojih motoriziranih najstniških let spominja Stevo Vujić, velik navdušenec nad Tomosovo zgodovino. David Bubnik, predsednik društva Tomos Obala, si je motor za svoje prve vožnje »sposodil« od dedka. »Bil je avtomatik, kupil ga je leta 1974 in se z njim dnevno vozil v službo ter dvakrat na teden v Trst. Ta motor imam še vedno doma,« navdušeno razlaga, medtem ko ima umetnostna zgodovinarka Vesna Pajić na prvo srečanje s Tomosovim motorjem pekoč spomin. Na valeti ob zaključku osnovne šole se je spekla ob izpušni cevi fantovega APN 4.