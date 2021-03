V Hrastniku podpisali pismo o nameri za izgradnjo novega doma starejših

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj, župan Hrastnika Marko Funkl in direktor Doma starejših Hrastnik Drago Kopušar so danes na hrastniški občini podpisali pismo o nameri za izgradnjo novega doma starejših. Vrednost naložbe znaša 11 milijonov evrov, je v izjavi za medije povedal Cigler Kralj.