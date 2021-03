»To je za nas velika zmaga. V preteklosti smo kar nekajkrat pustili točke na mizi, tokrat pa nismo želeli nadaljevati v takšnem slogu. Mislim, da smo odigrali dobro tekmo,« je dejal junak večera Donato.

En gol je za morske pse dosegel še Logan Couture, ki je zadel še 14. za San Jose, a prvič na zadnjih petih tekmah.

Patrick Marleau je odigral svojo 884. zaporedno tekmo in se izenačil dosežek Steva Larmerja za četrti najdaljši niz v zgodovini lige. Skupno je Marleau odigral svojo 1753. tekmo v NHL in mu le še trije nastopi manjkajo, da se bo izenačil z Markom Messierjem (1756) na drugem mestu po največ tekmah v zgodovini NHL.

Edini gol za kralje je dosegel Matt Roy, vratar Jonathan Quick je ubranil 21 strelov. Kopitar je v 24:23 minute na ledu sprožil en strel proti vratom tekmeca.

»Mislim, da nismo igrali slabo. A danes enostavno ni bil naš večer. Vseeno smo se borili,« je po tekmi dejal trener kraljev Todd McLellan.

Kralji so imeli kar nekaj priložnosti za izenačenje, proti vratom tekmeca so skupno sprožili kar 42 strelov, a je bil vratar Jones vsakokrat na mestu, Kopitar pa je celo zadel vratnico, prav tako so imeli priložnost zadeti nebranjena vrata San Joseja, a se Jeff Carter in Kopitar nista razumela.

Ekipi se bosta med seboj spet pomerili v sredo, prav tako v San Joseju.