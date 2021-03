Člani sosveta za izboljšanje varnosti občank in občanov na Mestni občini Velenje ugotavljajo, da Velenje, v primerjavi z drugimi slovenskimi mesti, prav nič ne izstopa na področju zlorabe prepovedanih drog. »Dejansko se ukrep policijske ure v okolici srednjih šol pozna, in to v pozitivnem smislu. Ljudje se namreč ponoči ne zadržujejo na klopeh, posledično je tudi manj zlorab prepovedanih drog,« ugotavlja direktor Šolskega centra Velenje Janko Pogorelčnik. Na drugi strani pa v Velenju zaznavajo več vandalizma.

Še tri nova ohišja za stacionarni radar

Velenjski policisti so lani kazensko ovadili štiri osebe, ki so namerno poškodovale stekleno ograjo mostu, steklo in elektronski števec kolesarjev. A gre za osebe, ki med seboj niso bile povezane. Dve osebi od štirih, ki sta bili najbolj dejavni pri uničevanju steklenega ograje na mostu čez reko Pako, pri promenadi v Velenju, so velenjski policisti identificirali na podlagi posnetkov videonadzornega sistema. Prav tako so ovadili moškega, ki je konec leta 2019 poškodoval stekla v okolici centra Nova, ter moškega, ki je aprila lani v večernem času poškodoval elektronski števec kolesarjev na promenadi med Cankarjevo in Jenkovo cesto v Velenju ter več košev za smeti v okolici.

Prav tako so se neznanci lotili javnih stranišč in nekaterih fasad. Zato bodo nadzor na določenih mestih v prihodnje še okrepili, hkrati pa prosijo občane, ki so priča kakšnemu takšnemu izpadu, da o tem obvestijo redarje ali policijo. So pa lani, pravi komandir Policijske postaje Velenje Boštjan Debelak, zaznali manjši porast kaznivih dejanj v primerjavi s povprečjem zadnjih petih let. »Lani smo podali 30 kazenskih ovadb in ugotovili 89 prekrškov po zakonu o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami. Manj je bilo lani tudi prometnih nesreč s hujšimi posledicami, prav nobena se ni končala s smrtjo,« pravi Debelak.

Sonja Glažer, vodja medobčinskega inšpektorata, v katerega je vključenih 10 občin ustanoviteljic, pa ugotavlja, da se je na več področjih pokazala potreba po skupnem opravljanju nalog, kot so denimo medobčinsko redarstvo, pravna služba, občinsko odvetništvo, proračunsko računovodstvo, varstvo okolja in urejanje prostora. Napovedala je tudi, da bodo še ta mesec na območju velenjske občine postavili tri dodatna ohišja za stacionarni radar z namenom umirjanja prometa, po čemer so potrebo izrazili sami občani.