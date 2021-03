Spoznal sem, da se bom še dolgo moral kesati za svoje grehe zaradi ene izjave, ampak res se hočem zahvaliti koprskim vinarjem, ki so si z delom, ljubeznivostjo in predanostjo izborili najmanj deset mojih opravičil. Čestitam jim in jim želim veliko uspeha v prihodnosti. P. S. S Tomažem bova popila malvazijo, vem pa, da me bo prisilil, da pokusim tudi njegov džin, ki je vrhunski. Torta bo morala počakati do jutri.« S temi besedami je srbski premier Aleksandar Vučić pospremil fotografijo, na kateri s slovenskim kuharskim mojstrom Tomažem Kavčičem iz Gostilne pri Lojzetu nazdravlja s slovensko malvazijo.

To opravičilo istrskim vinarjem po izjavi, v kateri je malvazijo opisal kot ogabno vino, ni prvo. Potem ko se je Vučić v vojno, ki je ni hotel, zapletel v intervjuju, v katerem je hotel povedati, da Srbi bolj cenijo tuje kot domače, četudi je tuje slabo, je svoje besede vzel nazaj. Kot je v svojem opravičilu vinarjem izjavil premier, se za izjavo kesa, a ne zato, ker ni bil iskren. »Pred nekaj dnevi sem v enem od političnih intervjujev naredil veliko napako, zaradi katere se kesam in mi je zanjo iskreno žal. Pa ne zato, ker bi rekel nekaj, kar mislim. Res nisem ljubitelj malvazije. Ampak sem pa zagotovo človek, ki nima nobene pravice, da žali delo in trud vinarjev, ki se borijo za svoj izdelek. In ki naporno delajo in se trudijo, da bi ta svoj izdelek prodali na trgu.«