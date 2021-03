Dvodnevni obisk francoskega državnega sekretarja za evropske zadeve Clementa Beauna v Sloveniji, najpomembnejšega svetovalca predsednika Emmanuela Macrona za področje EU, je bil namenjen usklajevanju prednostnih nalog slovenskega in francoskega predsedovanja Evropski uniji. Francija bo namreč takoj za Slovenijo prevzela predsedovanje Uniji, njeno obdobje predsedovanja pa hkrati sovpada s predvolilnim obdobjem pred francoskimi predsedniškimi volitvami, ki bodo aprila.

Beaune se je med obiskom srečal z zunanjim ministrom Anžetom Logarjem, državnim sekretarjem na MZZ Gašperjem Dovžanom in predsednikom Borutom Pahorjem, ki namerava – ko bo to dopuščala epidemiološka situacija – gostiti nov vrh Brdo-Brioni, na katerem je udeležbo napovedal tudi francoski predsednik Macron. Sodeloval je tudi na razpravi s študenti o tem, kakšno Evropo si želijo, ki je bila droben uvod v slovenski prispevek k vseevropski konferenci o prihodnosti Evropske unije, ki bo na francosko pobudo potekala v prihodnjem letu, tej temi pa bo posvečen tudi naslednji Blejski strateški forum.

Težave mora ugotoviti komisija

Po srečanju s slovenskimi sogovorniki Beaune ugotavlja, da se državi strinjata o številnih vprašanjih okrevanja, krepitve odpornosti Unije. Do »manjših razhajanj« pa po Beaunovi oceni prihaja glede širitve na zahodni Balkan. Sogovorniku Logarju je omenil tudi francosko zavzemanje za vladavino prava in svobodo medijev v Evropi, vendar samega dogajanja v Sloveniji ni neposredno problematiziral. »Smo podporniki postopkov po 7. členu pogodbe o Evropski uniji. Če evropska komisija in parlament ugotovita težave glede vladavine prava, se aktivira ta postopek brez omahovanja,« je dejal.

Kot je poudaril, ni stvar posamezne države, da ocenjuje težave z vladavino prava v drugi članici: »Če bo evropska komisija ugotovila, da ob Madžarski in Poljski do težav z vladavino prava prihaja še v kakšni drugi državi, bomo jasno zagovarjali uporabo vseh razpoložljivih mehanizmov.« Pri sprejemanju novega mehanizma pogojevanja izplačil evropskih sredstev s spoštovanjem vladavine prava so zaradi pisma premierja Janše zaznali »določeno neodločnost«, a je Beaune dejal, da ga je Slovenija na koncu podprla.

»Na evropski ravni nismo opazili, da bi bila Slovenija zadržana glede uporabe mehanizmov vladavine prava ali njihove krepitve.« Beaune je seznanjen s slovenskimi razpravami o tukajšnjem spoštovanju vladavine prava in medijski svobodi. Je pa dejal, da upa, da bo Slovenija v prihodnjih tednih in mesecih, še posebej med predsedovanjem EU, spoštovala načela vladavine prava. ag