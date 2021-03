Ples kroglic v Nyonu je včeraj določil četrtfinalne in polfinalne pare nogometne lige prvakov. V ponovitvi lanskega finala se bosta že v četrtfinalu med seboj udarila Bayern iz Münchna in PSG. Trinajstkratnega evropskega klubskega prvaka Real iz Madrida čaka obračun s šestkratnim zmagovalcem najelitnejšega evropskega klubskega nogometnega tekmovanja Liverpoolom, preostala para pa sta Manchester City – Borussia Dortmund in Porto – Chelsea.

Bayern – PSG: Razočaranje Parižanov po lanskem finalu v Lizboni je bilo nepopisno. PSG odkrito napada zmago v ligi prvakov, odkar ga je leta 2011 prevzel Qatar Sports Investments z Nasserjem Al Khelaifijem na čelu. Lani so se končni zmagi najbolj približali, a jim je sanje razblinil Bayernov Kingsley Coman z golom v 59. minuti. To je bil sicer deveti medsebojni obračun med moštvoma v ligi prvakov in prvi v izločilnih bojih. S petimi zmagami je uspešnejše francosko moštvo, štirikrat je bil boljši Bayern. »Za napredovanje bomo potrebovali dve skoraj popolni tekmi,« pravi trener Bayerna Hansi Flick. Ko so Bavarci v finalu v Lizboni ugnali Parižane, jih je vodil še nemški trener Thomas Tuchel. Zdaj na klopi PSG sedi Mauricio Pochettino. »V obračun se bomo podali z enim samim ciljem – prebojem v polfinale,« je odločen Mauricio Pochettino.

Manchester City – Borussia Dortmund: Moštvi večje zgodovine medsebojnih dvobojev v ligi prvakov nimata. Do zdaj sta se pomerili le v skupinskem delu v sezoni 2012/13. Potek letošnje sezone v vlogo favorita postavlja Manchester City, ki si je praktično že zagotovil naslov prvaka v Angliji in je dobil 24 od zadnjih 25 tekem, podobno kot PSG pa si močno želi tudi prve končne zmage v ligi prvakov. »V glavi imamo eno samo misel – osvojiti ligo prvakov,« pravi Txiki Begiristain, športni direktor angleškega moštva. Nekdanji nogometaš Borussie iz Dortmunda Sebastian Kehl ne vidi veliko možnosti za napredovanje nemškega moštva.

Real Madrid – Liverpool: Stara znanca zaključnih bojev v ligi prvakov sta se v finalu tega tekmovanja pomerila že dvakrat. Leta 1981 je bil v Parizu z 1:0 boljši Liverpool, leta 2018 pa v Kijevu s 3:1 madridski Real. Ker ne enemu ne drugemu v domačem prvenstvu ne gre najbolje, bosta obe moštvi rešitev sezone iskali skozi ligo prvakov. »Če bi Realu Madrid kdo pred žrebom za nasprotnika ponudil Liverpool, sem prepričan, da bi ponudbo sprejeli v trenutku. A bodimo odkriti – tudi Angleži z žrebom bržkone niso nezadovoljni,« je trenutno stanje obeh moštev lepo opisal nekdanji napadalec kraljevega kluba Jorge Valdano.

Porto – Chelsea: »Ne bi rekel, da v ligi prvakov rešujemo sezono, saj smo že z uvrstitvijo v četrtfinale prišli do lepega uspeha. A to tekmovanje smo osvojili že dvakrat, zato je naša dolžnost, da ga poskušamo še tretjič,« je še pred žrebom razlagal predsednik Porta Jorge Nuno Pinto da Costa. Mnenja po njem verjetno ni pretirano spremenil, a jasno je, da bo njegov klub proti Chelseaju v vlogi avtsajderja. Londončani namreč od prihoda Thomasa Tuchela igrajo kot prerojeni in so v osmini finala povsem nadigrali vodilno moštvo španskega prvenstva Atletico Madrid. »Prepričan sem, da lahko premagamo vsakega v ligi prvakov. To velja tudi za Porto,« je povedal nekdanji vratar Chelseaja Petr Čech.

Zaključni boji lige prvakov Četrtfinale Manchester City – Borussia Dortmund (6. in 14. aprila) Real Madrid – Liverpool (6. in 14. aprila) Porto – Chelsea (7. in 13. aprila) Bayern München – PSG (7. in 13. aprila) Polfinale (27., 28. aprila in 4., 5. maja) Bayern/PSG – Man. City/Dortmund Real Madrid/Liverpool – Porto/Chelsea Finale (29. maja na stadionu Atatürk v Carigradu)