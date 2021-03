Svetovalni odbor WHO za varnost cepiv je poudaril, da so koristi AstraZenecinega cepiva še naprej večje od tveganj, povezanih s cepljenjem. »Ima izjemen potencial pri preprečevanju okužb in zmanjšanju smrti po svetu,« so strokovnjaki WHO zapisali v izjavi.

Pregledali so podatke o trombemboličnih dogodkih (krvnih strdkih) in trombocitopeniji (znižani koncentraciji krvnih ploščic oziroma trombocitov v krvi) po cepljenju z AstraZenecinim cepivom. Proučevali so podatke iz Evrope, Združenega kraljestva, Indije in tudi baze WHO.

»Dostopni podatki ne nakazujejo na splošno povečanje motenj strjevanja krvi, kot sta globoka venska tromboza ali pljučna embolija, po cepljenju s cepivi proti covidu-19,« so poudarili. »Stopnje trombemboličnih dogodkov po cepljenju proti covidu-19 so v skladu s pričakovanji,« so dodali v svetovalnem odboru.

Čeprav so po cepljenju z AstraZenecinim cepivom v Evropi poročali tudi o zelo redkih in edinstvenih trombemboličnih dogodkih v kombinaciji s trombocitopenijo, kot je tromboza možganskih ven in sinusov, ni gotovo, da jih je povzročilo cepljenje, so dodali.

O tovrstnih redkih motnjah strjevanja krvi je že v četrtek poročala Ema, ki ni mogla povsem izključiti povezave s cepljenjem. Zato se je odločila za nadaljnjo preiskavo, s čimer se je strinjal tudi odbor WHO.

Je pa tudi agencija EU zagotovila, da AstraZenecino cepivo ni povezano s splošnim povečanjem tveganja za trombembolične dogodke ali krvne strdke. Po njenem mnenju je to cepivo varno in učinkovito.

Večina držav, ki so v preteklih tednih zaradi pojava krvnih strdkov začasno ustavile cepljenje s cepivom britansko-švedskega podjetja, je tako danes nadaljevalo cepljenje z njim. Švedska, Danska in Norveška pa se na drugi strani za to niso odločile, saj preučujejo hude motnje strjevanja krvi.